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    Искендеру Джавадову предоставлена персональная пенсия президента

    За многолетнюю плодотворную деятельность в области развития и пропаганды азербайджанского футбола

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Искендеру Джавад оглу Джавадову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно документу, за многолетнюю плодотворную деятельность в области развития и пропаганды азербайджанского футбола Искендеру Джавад оглу Джавадову предоставляется персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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