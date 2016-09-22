Искендеру Джавадову предоставлена персональная пенсия президента

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Искендеру Джавад оглу Джавадову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно документу, за многолетнюю плодотворную деятельность в области развития и пропаганды азербайджанского футбола Искендеру Джавад оглу Джавадову предоставляется персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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