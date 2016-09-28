Искендер Джавадов: Меня пытались отдалить от "Нефтчи"

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Долгие годы нет таких футболистов, как Анатолий Банишевский, Казбек Туаев. Затем их заменили мы. Однако в последние годы данный вопрос остается проблемой".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам известный азербайджанский футболист Искендер Джавадов на презентации книги, посвященной его 60-летию.

Футболист, принявший участие на презентации книги "Искендер Джавадов под номером 11" ("N11 İsgəndər Cavadov") сказал, что на данный момент в азербайджанском футболе нет такого спортсмена как он. Причину этого футболист-ветеран объяснил следующим: "Нападающий должен жить футболом. Он - лидер команды, гарант победы. Когда нападающий демонстрирует хорошую игру, вся команда подстраивается под него".

И.Джавадов также раскрыл причину того, почему выбрал форму под номером 11: "Я всегда любил цифру 7. И в детстве я играл под этим номером. Однако после ухода Николая Смольникова мне дали номер 11. Я не разрешил кому-то другому надеть футболку под номером 11".

Футболист также вспомнил своих бывших товарищей по команде "Нефтчи" и коснулся нынешнего положения команды, честь которой защищал на протяжении 10-ти лет (1977-1982, 1983-1988 гг.): "Все они придут вечером. Некоторые не смогли присутствовать на презентации из-за неотложных дел. Меня очень беспокоит нынешнее положение "Нефтчи". У клуба есть руководство, и я бы хотел, чтобы им удалось выйти из сложившейся ситуации. Все они прекрасные руководители и известные люди. Я слежу за всеми играми команды. Рано или поздно "Нефтчи" будет на высоте, так как эта команда является флагманом и у нее есть своя история. Мы непременно должны поднять команду".