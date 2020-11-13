Ирландский футболист сдал положительный тест на COVID-19 после матча с Англией

Полузащитник "Престон Норт Энд" и сборной Ирландии Алан Браун сдал положительный тест на коронавирус после товарищеского матча с Англией (0:3).

Полузащитник "Престон Норт Энд" и сборной Ирландии Алан Браун сдал положительный тест на коронавирус после товарищеского матча с Англией (0:3).

Как сообщает Report со ссылкой на Твиттер пресс-службы национальной команды, игрок изолирован, а остальные члены сборной сдали отрицательные тесты.

12 ноября состоялся товарищеский матч между Англией и Ирландией. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Голы на свой счёт записали защитник Гарри Магуайр, полузащитник Джейдон Санчо и нападающий Доминик Калверт-Льюин. Алан Браун вышел на поле в основном составе и провёл полный матч.

В рамках международной паузы сборная Ирландии проведёт ещё два матча – с Уэльсом в гостях (15 ноября) и Болгарией дома (18 ноября).