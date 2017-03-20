Ирландский футболист найден мертвым спустя сутки после матча

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Ирландский футболист «Дерри Сити» Райан Макбрайд умер в возрасте 27 лет, сообщает Report cо ссылкой на Sky Sports.

Тело спортсмена, выступавшего на позиции защитника, было найдено в его доме 19 марта. Причины смерти не уточняются.

За день до этого Макбрайд играл в матче чемпионата Ирландии против «Дрохеды» (4:0) и был на поле все 90 минут.

Клуб и футбольная ассоциация Ирландии выразили соболезнования его семье.

Макбрайд провел в «Дерри Сити» всю профессиональную карьеру (2011-2017). За это время он принял участие в 131 матче и забил 9 мячей.