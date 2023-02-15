Ирано-американский бизнесмен планирует купить "Тоттенхэм" за 3,75 млрд долларов

Глава компании MSP Sports Capital, инвестирующей в спортивный бизнес, Джам Наджафи готовит предложение о покупке клуба английской премьер-лиги "Тоттенхэм" за 3,75 млрд долларов.

Глава компании MSP Sports Capital, инвестирующей в спортивный бизнес, Джам Наджафи готовит предложение о покупке клуба английской премьер-лиги "Тоттенхэм" за 3,75 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на два источника, осведомленных о планах бизнесмена.

На данный момент клубом владеют британские бизнесмены Джо Льюис и Дэниэл Леви. Они стали мажоритарными владельцами клуба в 2000 году, выкупив 26%-ю долю у британского бизнесмена Шугара Алана за 21,9 млн фунтов стерлингов.

По словам источников FT, Наджафи планирует связаться с владельцами по поводу покупки "Тоттенхэма" через несколько недель.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает пятое место в премьер-лиге. Последний трофей команда выигрывала в 2008 году, это был третий по престижности в Англии Кубок Лиги. При этом "Тоттенхэм", по информации издания, показывает хорошие финансовые результаты - в прошедшем финансовом году клуб заработал около 444 млн фунтов стерлингов.