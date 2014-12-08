​Инвесторы из России купили итальянский футбольный клуб "Парма"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Консорциум российских и кипрских инвесторов приобрел итальянский футбольный клуб "Парма".

Как передает Report, об этом сообщил президент клуба Томмазо Гирарди.

Сумма сделки составит €7-8 млн. без учета долговой нагрузки "Пармы", которую готовы взять на себя новые инвесторы.

"Парма" на данный момент находится в тяжелом финансовом положении. Клуб был отстранен УЕФА от участия в Лиге Европы за задержку с выплатой €300 000 подоходного налога, у руководства образовался долг перед игроками. Это отразилось и на спортивных результатах команды:

"Парма" в сезоне 2014/2015 Serie A идет на последнем месте всего с 6 набранными очками.