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    ​Инвесторы из России купили итальянский футбольный клуб "Парма"

    Сумма сделки составит €7-8 млн. без учета долговой нагрузки клуба

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Консорциум российских и кипрских инвесторов приобрел итальянский футбольный клуб "Парма".

    Как передает Report, об этом сообщил президент клуба Томмазо Гирарди.

    Сумма сделки составит €7-8 млн. без учета долговой нагрузки "Пармы", которую готовы взять на себя новые инвесторы.

    "Парма" на данный момент находится в тяжелом финансовом положении. Клуб был отстранен УЕФА от участия в Лиге Европы за задержку с выплатой €300 000 подоходного налога, у руководства образовался долг перед игроками. Это отразилось и на спортивных результатах команды:

    "Парма" в сезоне 2014/2015 Serie A идет на последнем месте всего с 6 набранными очками.

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