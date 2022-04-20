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"Интер" вышел в финал Кубка Италии, разгромив "Милан"

"Интер" вышел в финал Кубка Италии, разгромив "Милан" "Интер" разгромил "Милан" в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу и стал первым финалистом турнира.
Футбол
20 апреля 2022 г. 01:47
Интер вышел в финал Кубка Италии, разгромив Милан

"Интер" разгромил "Милан" в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу и стал первым финалистом турнира.

Как передает Report, встреча в Милане на "Сан-Сиро", в которой номинальным хозяином был "Интер", завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился Лаутаро Мартинес (4-я, 40-я минуты), еще один мяч забил Робин Госенс (82). В первом полуфинальном матче команд была ничья - 0:0.

Другую полуфинальную пару Кубка Италии составили "Ювентус" и "Фиорентина". В первом матче во Флоренции сильнее был "Ювентус" (1:0), ответная встреча в Турине пройдет 20 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİtaliya Kubokunda ilk finalçı müəyyənləşib

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