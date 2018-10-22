"Интер" вырвал победу в дерби с "Миланом", забив гол в компенсированное время

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В матче 9-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Милан».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал аргентинский нападающий Мауро Икарди, который отличился на второй компенсированной минуте второго тайма после результативной передачи от полузащитника Матиаса Весино. Таким образом, «Интер» продлил до пяти матчей победную серию в чемпионате, а «Милан» прервал серию без поражений из шести встреч (три победы, три ничьи).

«Интер» (19 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (12) находится на 12-й строчке. При этом у подопечных Дженнаро Гаттузо матч в запасе.

Италия - Серия А. 9-й тур

21 октября 2018

Интер (Милан) 1 : Милан (Милан)

1:0 – Икарди – 90+2