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    Интер впервые с 2016 года обыграл Наполи

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В матче 18-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Наполи».

    Как передает Report, встреча команд состоялась на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Миланский «Интер» набрал 36 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (41) располагается строчкой выше, на 2-м месте. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», в активе которого 50 очков.

    В следующем туре «Интер» сыграет на выезде с «Эмполи», а «Наполи» примет на домашнем стадионе «Болонью». Обе встречи состоятся 29 декабря.

    Италия - Серия А. 18-й тур

    "Интер" – "Наполи" - 1:0

    Гол: 1:0 – Мартинес – 90+1

    Удаления: нет – Кулибали, 80, Инсинье, 90+4

    Ранее гол Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения в матче с "Аталантой".

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