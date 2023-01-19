"Интер" во второй раз подряд выиграл Суперкубок Италии по футболу

"Интер" со счетом 3:0 обыграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии по футболу и во второй раз подряд завоевал трофей.

"Интер" со счетом 3:0 обыграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии по футболу и во второй раз подряд завоевал трофей.

Как передает Report , встреча прошла на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Забитыми мячами отметились Федерико Димарко (10-я минута), Эдин Джеко (21) и Лаутаро Мартинес (77).

"Милан" получил право сыграть в матче за суперкубок как чемпион страны, "Интер" - как обладатель кубка.

Суперкубок Италии разыгрывается с 1988 года, самой титулованной командой является туринский "Ювентус", на счету которого девять побед. "Интер" выиграл седьмой Суперкубок Италии и делит второе место по этому показателю с "Миланом".