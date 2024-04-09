"Интер" установил уникальный рекорд для чемпионата Италии

Миланский "Интер" 8 апреля обыграл "Удинезе" в выездном матче 31-го тура Серии А. Встреча прошла на стадионе "Дачия Арена" в Удине и завершилась победой "нерадзурри" со счётом 2:1.

Миланский "Интер" 8 апреля обыграл "Удинезе" в выездном матче 31-го тура Серии А. Встреча прошла на стадионе "Дачия Арена" в Удине и завершилась победой "нерадзурри" со счётом 2:1.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эта победа помогла "Интеру" установить уникальный рекорд чемпионата Италии. Подопечные Симоне Индзаги стали первой командой в истории Серии А, сумевшей отличиться хотя бы одним забитым мячом в каждом из 31-го матча.

Отметим, что в настоящее время "Интер" безоговорочно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. За 31 тур "нерадзурри" набрали 82 очка, а ближайшего преследователя - "Милан" - черно-синие опережают на 14 очков.

"Интер" проиграл всего один матч в нынешнем сезоне чемпионате страны.