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    "Интер" также пробился в третий раунд Лиги Европы - ФОТО - ВИДЕО

    Интер в третьем раунде сыграет с испанским Атлетико

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Вслед за футбольным клубом "Габала" в третий раунд Лиги Европы по футболу пробился еще один азербайджанский клуб.

    "Интер" принимал исландский "Хафнарфьордур".

    Футболисты "Интера" смогли обыграть гостей лишь в дополнительное время.

    Равный счет (2:2) оказался достаточным для того, чтобы "Интер" прошел в следующий этап соревнований.

    Первый матч в гостях "Интер" выиграл со счетом 2:1.

    Голы: Аббас Гусейнов, 45+1 (1:0). Тхоранин Вальдимарссон, 47 (1:1). Флоки Финнбогасон, 52 (1:2). Рауф Алиев, 91 (2:2).

    "Интер" в третьем раунде сыграет с испанским "Атлетико". 

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