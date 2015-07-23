"Интер" также пробился в третий раунд Лиги Европы - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Вслед за футбольным клубом "Габала" в третий раунд Лиги Европы по футболу пробился еще один азербайджанский клуб.

"Интер" принимал исландский "Хафнарфьордур".

Футболисты "Интера" смогли обыграть гостей лишь в дополнительное время.

Равный счет (2:2) оказался достаточным для того, чтобы "Интер" прошел в следующий этап соревнований.

Первый матч в гостях "Интер" выиграл со счетом 2:1.

Голы: Аббас Гусейнов, 45+1 (1:0). Тхоранин Вальдимарссон, 47 (1:1). Флоки Финнбогасон, 52 (1:2). Рауф Алиев, 91 (2:2).

"Интер" в третьем раунде сыграет с испанским "Атлетико".