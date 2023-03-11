"Интер" сенсационно проиграл 17-й команде Серии А

"Специя" одержала победу над миланским "Интером" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Специя" одержала победу над миланским "Интером" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, игра прошла в Специи и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голы на счету Даниэля Мальдини (55-я минута) и Мбала Н'Зола (87, с пенальти). У "Интера" отличился Ромелу Лукаку (83, с пенальти).

Стоит отметить, что на 13-й минуте форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес не смог реализовать 11-метровый удар.

После 26-ти туров Серии А "Интер" набрал 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая 15 баллов лидирующему "Наполи". "Специя" в 26-ти играх набрала 24 очка и располагается на 17-й позиции. Благодаря этой победе подопечные Луки Готти прервали семиматчевую безвыигрышную серию.

В следующем туре "Специя" в гостях сыграет с "Сассуоло" (17 марта), а "Интер" на своем поле померится силами с туринским "Ювентусом" (19 марта).