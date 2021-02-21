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"Интер" разгромил "Милан"

"Интер" разгромил "Милан" В матче 23-го тура чемпионата Италии "Милан" проиграл "Интеру". Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей
Футбол
21 февраля 2021 г. 20:04
Интер разгромил Милан

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Милан" проиграл "Интеру". Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Как передает Report, на 5-й минуте счёт открыл форвард "Интера" Лаутаро Мартинес. Лукаку сместился на правый край и вырезал подачу во вратарскую, Лаутаро оторвался от опекуна и головой послал мяч в верхний угол ворот. Во втором тайме Мартинес оформил дубль. Эриксен сделал передачу в штрафную, Перишич прострелил в центр, а Лаутаро в касание замкнул пас.

Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного. Бельгиец подхватил мяч в центре поля, на скорости дошёл до штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот — Доннарумма не дотянулся.

"Интер" набрал 53 очка и занимает первое место в таблице Серии А. "Милан" теперь отстаёт от лидера на четыре очка.

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Версия на азербайджанском языке "İnter" "Milan"ı darmadağın etdi

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