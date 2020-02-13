"Интер" проиграл "Наполи" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии "Интер" принимал "Наполи". Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник "Наполи" Фабиан Руис, отправивший мяч в ворота миланского "Интера" на 57-й минуте.

В 1/4 финала Кубка Италии миланский "Интер" обыграл "Фиорентину" со счётом 2:1, а "Наполи" оказался сильнее римского "Лацио" (1:0). Ответная встреча "Наполи" и миланского "Интера" в полуфинале Кубка Италии состоится 5 марта на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе.

В другом полуфинале Кубка Италии встретятся "Милан" и туринский "Ювентус". Первая игра пройдёт сегодня, 13 февраля. Напомним, действующим обладателем Кубка Италии является "Лацио".