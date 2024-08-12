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"Интер" продлил контракт с капитаном команды

"Интер" продлил контракт с капитаном команды Центральный нападающий и капитан "Интера" Лаутаро Мартинес продолжит выступать за команду.
Футбол
12 августа 2024 г. 20:43
Интер продлил контракт с капитаном команды

Центральный нападающий и капитан "Интера" Лаутаро Мартинес продолжит выступать за команду.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, стороны продлили соглашение до 30 июня 2029 года.

26-летний аргентинец перешел в "Интер" из "Расинга" (Авельянеда) летом 2018 года. С тех пор он провел за итальянский клуб 282 матча, забил 129 мячей и сделал 43 голевые передачи.

Л. Мартинес является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, двукратным чемпионом Италии в составе "Интера". В минувшем сезоне форвард с 24 голами стал лучшим бомбардиром Серии А.

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