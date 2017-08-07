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    "Интер" подписал новый контракт с Зауром Сванадзе

    Срок договоренности подразумевается до конца сезона 2017/2018

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Бакинский "Интер" подписал новый контракт с главным тренером основной команды Зауром Сванадзе.

    Об этом Report заявил 59-летний грузинский специалист.

    Он отметил, что контракт подписан до конца сезона 2017/2018. З. Сванадзе сообщил, что никаких изменений не будет и в корпусе тренеров.

    Отметим, что З. Сванадзе в июле 2015 года сменил на посту главного тренера "Интер" Кахабера Схададзе. Срок его контракта со столичным клубом истек в июне.

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