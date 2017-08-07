"Интер" подписал новый контракт с Зауром Сванадзе

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Бакинский "Интер" подписал новый контракт с главным тренером основной команды Зауром Сванадзе.

Об этом Report заявил 59-летний грузинский специалист.

Он отметил, что контракт подписан до конца сезона 2017/2018. З. Сванадзе сообщил, что никаких изменений не будет и в корпусе тренеров.

Отметим, что З. Сванадзе в июле 2015 года сменил на посту главного тренера "Интер" Кахабера Схададзе. Срок его контракта со столичным клубом истек в июне.