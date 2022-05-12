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"Интер" победил "Ювентус" и впервые с 2011 года выиграл Кубок Италии

"Интер" победил "Ювентус" и впервые с 2011 года выиграл Кубок Италии "Интер" со счетом 4:2 в дополнительное время обыграл "Ювентус" в финальном матче Кубка Италии по футболу.
Футбол
12 мая 2022 г. 01:51
Интер победил Ювентус и впервые с 2011 года выиграл Кубок Италии

"Интер" со счетом 4:2 в дополнительное время обыграл "Ювентус" в финальном матче Кубка Италии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

В составе победителей голы забили Николо Барелла (7-я минута), Хакан Чалханоглу (80, с пенальти), Иван Перишич (99, с пенальти; 102). У "Ювентуса" отличились Алекс Сандро (50), Душан Влахович (53). На 104-й минуте арбитр удалил главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

"Ювентус" и "Интер" в третий раз встретились в финале Кубка Италии, две предыдущие встречи выиграла команда из Турина. Всего в рамках турнира команды провели 33 игры. 15 раз сильнее был "Ювентус", "Интер" победил 11 раз, восемь матчей завершились вничью.

"Интер" стал обладателем Кубка Италии в восьмой раз. Ранее команда выигрывала трофей в 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010 и 2011 годах. "Ювентус" выигрывал Кубок Италии 14 раз, этот результат является рекордным.

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Версия на азербайджанском языке “İnter” İtaliya kubokunun qalibi olub

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