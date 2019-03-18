"Интер" обыграл "Милан" в результативном дерби

Футболисты "Интера" обыграли "Милан" в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча, в которой номинальным хозяином был "Милан", завершилась со счетом 3:2 в пользу "Интера".

В составе "нерадзурри" голы забили Матиас Весино (3-я минута), Стефан Де Врей (51) и Лаутаро Мартинес (67, пенальти). У "Милана" отличились Тьемуэ Бакайоко (57) и Матео Мусаккио (71).

"Интер" набрал 53 очка и сместил "Милан" (51) с третьего места в турнирной таблице серии А.