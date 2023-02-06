"Интер" обыграл "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу

"Интер" дома со счетом 1:0 обыграл "Милан" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Интер" дома со счетом 1:0 обыграл "Милан" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

Единственный гол на 34-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Этот матч стал 235-м миланским дерби в истории, "Интер" одержал 87-ю победу. В 79 играх сильнее был "Милан", 69 матчей завершились вничью.

"Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, подопечные Симоне Индзаги набрали 43 очка и на 13 очков отстают от лидирующего "Наполи". "Милан" - шестой с 38 очками. В следующем туре "Интер" 13 февраля в гостях сыграет с "Сампдорией", "Милан" проведет следующий матч 10 февраля, команда примет "Торино".