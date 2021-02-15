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"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил Серию А

"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил Серию А В матче 22-го тура итальянской Серии А "Интер" переиграл "Лацио"
Футбол
15 февраля 2021 г. 02:14
Интер обыграл Лацио и возглавил Серию А

В матче 22-го тура итальянской Серии А "Интер" переиграл "Лацио".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца) в Милане и завершилась со счетом 3:1.

На 22-й минуте встречи счет открыл нападающий "Интера" Ромелу Лукаку. В конце первого тайма Лукаку оформил дубль. Во втором тайме полузащитник "Лацио" Гонсало Эскаланте отыграл один мяч. Но, вскоре игрок хозяев Лаутаро Мартинес забил третий гол.

"Интер" в 22 матчах набрал 50 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Лацио" (40) находится на седьмом месте.

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