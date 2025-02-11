"Интер" обыграл "Фиорентину"​​​​​​​ в матче чемпионата Италии

"Интер" обыграл "Фиорентину" в 24-м туре чемпионата Италии по футболу.
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Первый мяч в этом матче забил защитник "Фиорентины" Марин Понграчич в свои ворота на 28-й минуте. Еще до перерыва Роландо Мандрагора сравнял счет, реализовав пенальти. Это случилось на 44-й минуте. Победу "Интеру" принес мяч форварда Марко Арнаутовича на 52-й минуте.
После этой победы, у "Интера" стало 54 очка в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб продолжает погоню за лидирующим "Наполи", в активе которых 55 баллов. "Фиорентина" идет шестой - у них 42 балла.