"Интер" обыграл "Фиорентину"​​​​​​​ в матче чемпионата Италии

"Интер" обыграл "Фиорентину" в 24-м туре чемпионата Италии по футболу.

"Интер" обыграл "Фиорентину" в 24-м туре чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report , встреча, которая состоялась на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч в этом матче забил защитник "Фиорентины" Марин Понграчич в свои ворота на 28-й минуте. Еще до перерыва Роландо Мандрагора сравнял счет, реализовав пенальти. Это случилось на 44-й минуте. Победу "Интеру" принес мяч форварда Марко Арнаутовича на 52-й минуте.

После этой победы, у "Интера" стало 54 очка в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб продолжает погоню за лидирующим "Наполи", в активе которых 55 баллов. "Фиорентина" идет шестой - у них 42 балла.