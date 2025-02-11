О нас

"Интер" обыграл "Фиорентину"​​​​​​​ в матче чемпионата Италии

"Интер" обыграл "Фиорентину"​​​​​​​ в матче чемпионата Италии "Интер" обыграл "Фиорентину" в 24-м туре чемпионата Италии по футболу.
Футбол
11 февраля 2025 г. 03:19
Интер обыграл Фиорентину​​​​​​​ в матче чемпионата Италии

"Интер" обыграл "Фиорентину" в 24-м туре чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, встреча, которая состоялась на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч в этом матче забил защитник "Фиорентины" Марин Понграчич в свои ворота на 28-й минуте. Еще до перерыва Роландо Мандрагора сравнял счет, реализовав пенальти. Это случилось на 44-й минуте. Победу "Интеру" принес мяч форварда Марко Арнаутовича на 52-й минуте.

После этой победы, у "Интера" стало 54 очка в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб продолжает погоню за лидирующим "Наполи", в активе которых 55 баллов. "Фиорентина" идет шестой - у них 42 балла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İtaliya A Seriyası: "İnter" "Fiorentina"nı məğlub edib

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
6 февраля 2025 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi