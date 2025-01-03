"Интер" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Суперкубка Италии по футболу

Интер" со счетом 2:0 обыграл "Аталанту" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Интер" со счетом 2:0 обыграл "Аталанту" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Как передает Report , оба мяча забил Дензел Дюмфрис (49-я, 61-я минуты).

"Интер" принимает участие в Суперкубке Италии как действующий чемпион страны. "Аталанта" является финалистом Кубка Италии. Во втором полуфинале обладатель Кубка Италии "Ювентус" 3 января встретится с вице-чемпионом страны "Миланом". Финал состоится 6 января.

Последние три Суперкубка Италии выиграл "Интер", всего у команды восемь титулов. Рекордсменом по этому показателю является "Ювентус", выигрывавший трофей девять раз. "Милан" побеждал семь раз.