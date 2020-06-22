​"Интер" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А

Миланский "Интер" обыграл генуэзскую "Сампдорию" со счетом 2:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе хозяев мячи забили Ромелу Лукаку (10-я минута) и Лаутаро Мартинес (33), у гостей отличился Мортен Торсби (52).

Миланский клуб одержал победу после двух поражений в чемпионате. "Интер" занимает третье место в турнирной таблице с 57 очками, отставая от туринского "Ювентуса" и римского "Лацио" на шесть и пять очков соответственно. "Сампдория" (26 очков) располагается на 16-й строчке.

В матче 27-го тура "Интер" 24 июня примет "Сассуоло", "Сампдория" в этот же день встретится в гостях с "Ромой".