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"Интер" не смог обыграть занимающую предпоследнее место в Серии А команду

"Интер" не смог обыграть занимающую предпоследнее место в Серии А команду Миланский "Интер" в рамках 22-го тура итальянской Серии А на выезде сыграл в безголевую ничью с "Сампдорией".
Футбол
14 февраля 2023 г. 04:49
Интер не смог обыграть занимающую предпоследнее место в Серии А команду

Миланский "Интер" в рамках 22-го тура итальянской Серии А на выезде сыграл в безголевую ничью с "Сампдорией".

Как сообщает Report, команды встречались на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе.

"Интер" до свистка на перерыв нанёс 13 ударов в сторону ворот "Сампдории", но только три из них пришлись в створ, до перерыва команды не сумели открыть счёт. Во второй половине встречи "нерадзурри" продолжили владеть территориальным преимуществом, однако до опасных моментов атаки практически не доводили. Итог – нулевая ничья.

Одно очко в этой встрече позволило миланцам сократить отставание от "Наполи", который возглавляет турнирную таблицу, до 15 баллов. "Сампдория" (11) – на предпоследнем, 19-м месте.

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