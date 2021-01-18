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"Интер" нанес поражение "Ювентусу" впервые за четыре года в Серии А

"Интер" нанес поражение "Ювентусу" впервые за четыре года в Серии А "Интер" победил на своем поле "Ювентус" со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
18 января 2021 г. 02:15
Интер нанес поражение Ювентусу впервые за четыре года в Серии А

"Интер" победил на своем поле "Ювентус" со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе победителей голы забили Артуро Видаль (12-я минута) и Николо Барелла (52).

"Интер" не мог обыграть туринцев с 18 сентября 2016 года (2:1), с тех пор миланский клуб проиграл "Ювентусу" в пяти матчах и дважды сыграл вничью.

В турнирной таблице "Интер" занимает вторую строчку с 40 очками в 18 матчах. Команда Антонио Конте уступает набравшему столько же очков "Милану", который имеет матч в запасе. "Ювентус" идет пятым, набрав 33 очка в 17 встречах.

В следующем туре "Интер" 23 января на выезде сыграет с "Удинезе", подопечные Андреа Пирло 24 января примут "Болонью".

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Версия на азербайджанском языке "İnter" "Yuventus"u məğlub etdi

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