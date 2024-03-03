"Интер" намерен продлить контракт с Индзаги

Руководство миланского "Интера" планирует пролонгировать трудовое соглашение главного тренера "нерадзурри" Симоне Индзаги до 2027 года.

Руководство миланского "Интера" планирует пролонгировать трудовое соглашение главного тренера "нерадзурри" Симоне Индзаги до 2027 года.

Как передает Report , об этом сообщает журналист-инсайдер Николо Скира в соцсети Х.

По информации источника, новый контракт итальянского специалиста будет предусматривать увеличение его заработной платы.

Напомним, действующее трудовое соглашение Индзаги рассчитано до лета 2025 года. 47-летний тренер возглавил "Интер" летом 2021 года. При его руководстве миланский клуб дважды выигрывал Кубок Италии и трижды завоёвывал Суперкубок Италии. Также в минувшем сезоне Индзаги вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов.

После 26 туров нынешнего сезона чемпионата Италии "Интер" набрал 69 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице "Ювентуса" на 12 очков.