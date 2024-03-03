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"Интер" намерен продлить контракт с Индзаги

"Интер" намерен продлить контракт с Индзаги Руководство миланского "Интера" планирует пролонгировать трудовое соглашение главного тренера "нерадзурри" Симоне Индзаги до 2027 года.
Футбол
3 марта 2024 г. 13:16
Интер намерен продлить контракт с Индзаги

Руководство миланского "Интера" планирует пролонгировать трудовое соглашение главного тренера "нерадзурри" Симоне Индзаги до 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщает журналист-инсайдер Николо Скира в соцсети Х.

По информации источника, новый контракт итальянского специалиста будет предусматривать увеличение его заработной платы.

Напомним, действующее трудовое соглашение Индзаги рассчитано до лета 2025 года. 47-летний тренер возглавил "Интер" летом 2021 года. При его руководстве миланский клуб дважды выигрывал Кубок Италии и трижды завоёвывал Суперкубок Италии. Также в минувшем сезоне Индзаги вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов.

После 26 туров нынешнего сезона чемпионата Италии "Интер" набрал 69 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице "Ювентуса" на 12 очков.

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Версия на азербайджанском языке "İnter" baş məşqçisi ilə yeni müqavilə imzalayacaq

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