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"Интер Майами" впервые проиграл после перехода Месси

"Интер Майами" впервые проиграл после перехода Месси Футболисты "Интер Майами" проиграли "Атланте Юнайтед" со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата североамериканской MLS.
Футбол
17 сентября 2023 г. 18:43
Интер Майами впервые проиграл после перехода Месси

Футболисты "Интер Майами" проиграли "Атланте Юнайтед" со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата североамериканской MLS.

Как передает Report, в составе победителей голы забили Тристан Муюмба (36), Брукс Леннон (44), Георгиос Якумакис (76) и Тайлер Вольфф (89), автогол на счету защитника "Интера" Камала Миллера (41). У проигравших отличился Леонардо Кампана (25, 53 - с пенальти).

Встречу пропустил лидер "Интер Майами" Лионель Месси, которого тренер решил поберечь после матчей за сборную Аргентины и не стал выпускать на искусственный газон стадиона в Атланте.

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Версия на азербайджанском языке “İnter Mayami” Messinin keçidindən sonra ilk dəfə uduzub

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