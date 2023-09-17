"Интер Майами" впервые проиграл после перехода Месси

Футболисты "Интер Майами" проиграли "Атланте Юнайтед" со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата североамериканской MLS.

Футболисты "Интер Майами" проиграли "Атланте Юнайтед" со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата североамериканской MLS.

Как передает Report, в составе победителей голы забили Тристан Муюмба (36), Брукс Леннон (44), Георгиос Якумакис (76) и Тайлер Вольфф (89), автогол на счету защитника "Интера" Камала Миллера (41). У проигравших отличился Леонардо Кампана (25, 53 - с пенальти).

Встречу пропустил лидер "Интер Майами" Лионель Месси, которого тренер решил поберечь после матчей за сборную Аргентины и не стал выпускать на искусственный газон стадиона в Атланте.