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"Интер Майами" впервые потерял очки в МЛС после прихода Месси

"Интер Майами" впервые потерял очки в МЛС после прихода Месси Завершился матч МЛС между "Интер Майами" и "Нэшвиллом".
Футбол
31 августа 2023 г. 06:19
Интер Майами впервые потерял очки в МЛС после прихода Месси

Завершился матч МЛС между "Интер Майами" и "Нэшвиллом".

Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Пи Эн Кей Стэдиум" в Форт Лодердейле, закончилась вничью со счетом 0:0.

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси провел на поле весь матч.

Таким образом, "Интер Майами" остался на 14-м месте Восточной конференции МЛС, имея в активе 22 очка. "Нэшвилл" располагается на седьмой строчке Востока, набрав 39 баллов.

В следующем матче "Интер Майами" сыграет с "Лос-Анджелес ФК". Игра пройдет 4 сентября в Лос-Анджелесе. Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по бакинскому времени.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.

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