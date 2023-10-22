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"Интер Майами" с Месси проиграл "Шарлотт" в своем последнем матче сезона

"Интер Майами" с Месси проиграл "Шарлотт" в своем последнем матче сезона "Шарлотт" победил "Интер Майами" в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 1:0.
Футбол
22 октября 2023 г. 06:12
Интер Майами с Месси проиграл Шарлотт в своем последнем матче сезона

"Шарлотт" победил "Интер Майами" в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 1:0.

Как передает Report, единственный мяч на 13-й минуте забил колумбийский нападающий Кевин Варгас с передачи польского хавбека Камиля Юзвяка.

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси сыграл все 90 минут. То же касается испанского полузащитника Серхио Бускетса. Защитник Жорди Альба вышел на замену на 67-й минуте.

"Интер Майами" с Месси в составе проиграл второй матч в MLS, но впервые, когда аргентинец провел на поле весь матч. "Цапли" набрали 34 очка в 34 матчах и завершили сезон на 14-м месте в Восточной конференции.

Месси в этом году еще предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины в ноябре.

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Версия на азербайджанском языке MLS: Messi komandasını məğlubiyyətdən xilas edə bilməyib

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