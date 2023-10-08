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"Интер Майами" с Месси лишился шансов на выход в плей-офф МЛС

"Интер Майами" с Месси лишился шансов на выход в плей-офф МЛС "Интер Майами" лишился шансов на выход в плей-офф МЛС после поражения от "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата Лиги.
Футбол
8 октября 2023 г. 07:02
Интер Майами с Месси лишился шансов на выход в плей-офф МЛС

"Интер Майами" лишился шансов на выход в плей-офф МЛС после поражения от "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата Лиги.

Как передает Report, встреча, которая состоялась на стадионе "Интер Майами", завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 78-й минуте игры, его автором стал Альваро Барреаль. "Цинциннати" возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 68 очков. "Интер Майами" идет на предпоследнем, 14-м месте, с 33 баллами.

В заявку на матч попал аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, который пропустил четыре игры клуба из-за повреждения. Он начал матч в запасе и вышел на 55-й минуте поединка, однако не сумел отличиться результативными действиями.

Месси перебрался в МЛС летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

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