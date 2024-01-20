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"Интер" и "Наполи" сыграют в финале Суперкубка Италии

"Интер" и "Наполи" сыграют в финале Суперкубка Италии "Интер" со счетом 3:0 обыграл "Лацио" в матче 1/2 финала Суперкубка Италии по футболу. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.
Футбол
20 января 2024 г. 01:09
Интер и Наполи сыграют в финале Суперкубка Италии

"Интер" со счетом 3:0 обыграл "Лацио" в матче 1/2 финала Суперкубка Италии по футболу. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

Как передает Report, в составе победителей голы забили Маркус Тюрам (17-я минута), Хакан Чалханоглу (49, с пенальти) и Давиде Фраттези (87).

Днем ранее первым финалистом розыгрыша стал "Наполи", со счетом 3:0 обыгравший "Фиорентину". Финальная игра между "Интером" и "Наполи" пройдет 22 января.

Суперкубок Италии впервые проводится в формате "Финала четырех", ранее трофей разыгрывали две команды. По итогам сезона-2022/23 "Наполи" стал чемпионом Италии, "Интер" выиграл кубок страны, "Лацио" занял второе место в чемпионате, "Фиорентина" стала финалистом кубка. Действующим победителем турнира является "Интер", на счету которого 7 трофеев. Больше всего титулов у "Ювентуса" (9).

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Superkuboku: “İnter” və “Napoli” finalda qarşılaşacaqlar

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