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    "Интер" готов заплатить "ПСЖ" за Верратти 65 млн

    Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ «Интер» вслед за «Ювентусом» и «Миланом» заинтересовался полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти. Нерадзурри готовы предложить за 23-летнего игрока € 65 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

    По данным источника, переход может состояться уже в зимнее трансферное окно. В ближайшее время стороны должны начать переговоры. Частью сделки может стать переезд в Париж двух игроков «Интера» — Марсело Брозовича и Жоффрея Кондогбиа.

    В нынешнем сезоне Верратти провёл в составе парижского клуба 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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