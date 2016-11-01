"Интер" готов заплатить "ПСЖ" за Верратти 65 млн

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ «Интер» вслед за «Ювентусом» и «Миланом» заинтересовался полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти. Нерадзурри готовы предложить за 23-летнего игрока € 65 млн.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По данным источника, переход может состояться уже в зимнее трансферное окно. В ближайшее время стороны должны начать переговоры. Частью сделки может стать переезд в Париж двух игроков «Интера» — Марсело Брозовича и Жоффрея Кондогбиа.

В нынешнем сезоне Верратти провёл в составе парижского клуба 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.