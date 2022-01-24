Инсинье сравнялся с Марадоной по количеству голов за "Наполи"

"Наполи" победил "Салернитану" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Наполи" победил "Салернитану" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 4:1.

Забитыми мячами в составе клуба из Неаполя отметились Жуан (17-я минута), Дрис Мертенс (45+3, пенальти), Амир Рахмани (47) и Лоренцо Инсинье (53), у "Салернитаны" отличился Федерико Бонаццоли (33).

Инсинье забил 115-й гол за "Наполи", сравнявшись по этому показателю с аргентинцем Диего Марадоной. Больше мячей за "Наполи" забили только словак Марек Гамшик (121) и бельгиец Мертенс (145).

Ранее стало известно, что 30-летний Инсинье подписал четырехлетний контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Торонто". Футболист присоединится к команде 1 июля 2022 года, когда у него закончится контракт с "Наполи", за который он выступает с 2009 года. Инсинье провел за клуб 417 матчей.