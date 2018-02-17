Инфантино предложил отменить зимнее окно и ввести потолок зарплат

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил ряд реформ в футболе. В частности, Инфантино хочет отменить зимнее трансферное окно, ограничить количество футболистов в аренде и ввести потолок зарплат для игроков.

Все предложения 47-летнего спортивного функционера будут рассмотрены исполнительным комитетом ФИФА 28 февраля.

Ранее Инфантино выразил обеспокоенность текущими ценами на трансферы, которые перешли все грани разумного.