 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Инфантино предложил отменить зимнее окно и ввести потолок зарплат

    Ранее Президент ФИФА выразил обеспокоенность текущими ценами на трансферы

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил ряд реформ в футболе. В частности, Инфантино хочет отменить зимнее трансферное окно, ограничить количество футболистов в аренде и ввести потолок зарплат для игроков.

    Все предложения 47-летнего спортивного функционера будут рассмотрены исполнительным комитетом ФИФА 28 февраля.

    Ранее Инфантино выразил обеспокоенность текущими ценами на трансферы, которые перешли все грани разумного.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi