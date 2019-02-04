Инфантино получил поддержку 196 федераций в преддверии выборов главы ФИФА

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино в настоящее время имеет поддержку 196 федераций перед предстоящими выборами главы организации.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Financial Times, единственным возможным противником 49-летнего функционера на выборах станет бывший футболист сборной Швейцарии Рамон Вега.

Отмечается, что он пытается получить поддержку недовольных работой ФИФА федераций.

Последним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля. Выборы президента ФИФА состоятся 5 июня нынешнего года на конгрессе организации в Париже.

Отметим, что Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.