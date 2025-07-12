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Инфантино назвал огромным успехом проведение клубного чемпионата мира по футболу

Инфантино назвал огромным успехом проведение клубного чемпионата мира по футболу Клубный чемпионат мира стал огромным успехом, который положил начало золотой эре футбола.
Футбол
12 июля 2025 г. 18:39
Инфантино назвал огромным успехом проведение клубного чемпионата мира по футболу

Клубный чемпионат мира стал огромным успехом, который положил начало золотой эре футбола.

Как передает Report, такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментарий которого приводит журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети X.

"Клубный чемпионат мира стал огромным, огромным, огромным успехом. Золотая эра футбола началась", - сказал Инфантино. Также президент ФИФА добавил, что выручка по итогам турнира составит почти $2,1 млрд.

Клубный чемпионат мира в 2025 году впервые проходит в новом формате: на групповом этапе приняли участие 32 команды. В финале турнира, который состоится 13 июля в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), встретятся действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Челси", выигравший в 2025 году Лигу конференций.

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