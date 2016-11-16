Инфантино доволен использованием видеоповторов в матче Италия - Германия

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино позитивно оценил использование системы видеосудейства (VAR) в товарищеском матче между сборными Италии и Германии.

Как передает Report, слова Инфантино приводит агентство DPA.

Встреча прошла в Милане и завершилась вничью - 0:0. В судейскую бригаду вошли два помощника, которые просматривали видеоповторы важных моментов матча.

"В целом это было очень позитивно. Было несколько эпизодов, в которых система помогла рефери", - сказал глава ФИФА.

Инфантино добавил, что надеется на использование системы видеосудейства на чемпионате мира 2018 года в России.

"Если система будет полностью разработана, то ее можно будет использовать", - отметил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в интервью каналу ARD.

Впервые подобная технология была испытана на международном уровне в сентябре 2016 года в товарищеском матче Италия - Франция (1:3).