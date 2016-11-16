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    Инфантино доволен использованием видеоповторов в матче Италия - Германия

    Надеется на использование системы видеосудейства на чемпионате мира 2018 года в России

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино позитивно оценил использование системы видеосудейства (VAR) в товарищеском матче между сборными Италии и Германии.

    Как передает Report, слова Инфантино приводит агентство DPA.

    Встреча прошла в Милане и завершилась вничью - 0:0. В судейскую бригаду вошли два помощника, которые просматривали видеоповторы важных моментов матча.

    "В целом это было очень позитивно. Было несколько эпизодов, в которых система помогла рефери", - сказал глава ФИФА.

    Инфантино добавил, что надеется на использование системы видеосудейства на чемпионате мира 2018 года в России.

    "Если система будет полностью разработана, то ее можно будет использовать", - отметил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в интервью каналу ARD.

    Впервые подобная технология была испытана на международном уровне в сентябре 2016 года в товарищеском матче Италия - Франция (1:3).

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