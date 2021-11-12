Иньеста хочет вернуться в "Барселону"

Футболист японского футбольного клуба "Виссел Кобе" Андрес Иньеста хочет вернуться в испанскую "Барселону".

Футболист японского футбольного клуба "Виссел Кобе" Андрес Иньеста хочет вернуться в испанскую "Барселону".

Как передает Report, об этом 37-летний полузащитник сказал в интервью радио El Mat de Catalunya.

"Я не знаю, что произойдет в будущем, но однажды я хотел бы вернуться в "Барселону", не знаю в каком качестве. Хочу вернуться в свой дом, чтобы помогать другим. Не знаю, к чему я мог бы быть готов. Хотел бы получить лицензию тренера, но не знаю, буду ли я тренировать", - сказал Иньеста.

Иньесте с 2002 года выступал за "Барселону", в 2018 году перешел в "Виссел Кобе". Испанец является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В составе "Барселоны" он стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, также Иньеста по разу выигрывал Кубок и Суперкубок Японии.