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Индзаги продлит контракт с «Интером»

Индзаги продлит контракт с «Интером» Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в ближайшее время продлит контракт с итальянским клубом.
Футбол
21 июня 2022 г. 06:57
Индзаги продлит контракт с «Интером»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в ближайшее время продлит контракт с итальянским клубом.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, новый контракт специалиста с миланской командой будет рассчитан до лета 2024 года. Ожидается, что официальное объявление о продлении сотрудничества между сторонами будет сделано сегодня.

Напомним, что Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Лацио». Он сумел завоевать с «Интером» Суперкубок и Кубок Италии. В минувшем сезоне Серии А «Интер» финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата, уступив чемпионство «Милану». Подопечные Индзаги после 38 сыгранных матчей набрали 84 очка. Действующий контракт 46-летнего итальянского тренера с «Интером» рассчитан до лета 2023 года.

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