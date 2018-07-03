Индийский фанат после поражения Аргентины на матче с Францией покончил с собой

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ После поражения сборной Аргентины Франции в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:4 молодой болельщик из Индии покончил с собой.

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, фанат звезды аргентинского футбола Лионеля Месси Монотош Халдер после матча был обнаружен мертвым в своей комнате.

По словам отца М.Халдера, его сын был совершенно здоров: "Он был болельщиком Аргентины. С начала ЧМ-2018 не отходил от телевизора. Он был разочарован поражением Аргентины на матче с Францией. Но мы не думали, что он может совершить суицид".

Отметим, что до этого, после поражения Аргентины на матче с Хорватией со счетом 0:3, фанат Лионеля Месси Дину Алекс также совершил суицид.