Инцидент в узбекском клубе: Игроков избили битами за просьбу выплатить зарплату

Избиты двое футболистов, ранее выступавших за узбекский футбольный клуб "Сурхан".

Избиты двое футболистов, ранее выступавших за узбекский футбольный клуб "Сурхан".

Как сообщает Report, об этом игроки рассказали в интервью сайту podrobno.uz.

Поводом для насилия, по их словам, стала просьба выплатить зарплату.

Жавохир Эсонкулов и Акром Ходжаев требовали выплатить сумму, прописанную в контракте, но долгое время игроков "кормили обещаниями". В какой-то момент директор клуба, по словам жены одного из футболистов, пригласил их в офис под предлогом получения выплаты. Когда игроки пришли – их избили битами и стульями. В подтверждение этих слов жена одного из спортсменов опубликовала видео, на котором он подает заявление в полицию.

Официальные представители клуба эту информацию опровергают и отмечают, что уходя из команды, футболисты подписали документ, доказывающий отсутствие у них финансовых претензий.