Инцидент в узбекском клубе: Игроков избили битами за просьбу выплатить зарплату

Избиты двое футболистов, ранее выступавших за узбекский футбольный клуб "Сурхан".
Как сообщает Report, об этом игроки рассказали в интервью сайту podrobno.uz.
Поводом для насилия, по их словам, стала просьба выплатить зарплату.
Жавохир Эсонкулов и Акром Ходжаев требовали выплатить сумму, прописанную в контракте, но долгое время игроков "кормили обещаниями". В какой-то момент директор клуба, по словам жены одного из футболистов, пригласил их в офис под предлогом получения выплаты. Когда игроки пришли – их избили битами и стульями. В подтверждение этих слов жена одного из спортсменов опубликовала видео, на котором он подает заявление в полицию.
Официальные представители клуба эту информацию опровергают и отмечают, что уходя из команды, футболисты подписали документ, доказывающий отсутствие у них финансовых претензий.