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Инцидент в узбекском клубе: Игроков избили битами за просьбу выплатить зарплату

Инцидент в узбекском клубе: Игроков избили битами за просьбу выплатить зарплату Избиты двое футболистов, ранее выступавших за узбекский футбольный клуб "Сурхан".
Футбол
21 сентября 2021 г. 20:56
Инцидент в узбекском клубе: Игроков избили битами за просьбу выплатить зарплату

Избиты двое футболистов, ранее выступавших за узбекский футбольный клуб "Сурхан".

Как сообщает Report, об этом игроки рассказали в интервью сайту podrobno.uz.

Поводом для насилия, по их словам, стала просьба выплатить зарплату.

Жавохир Эсонкулов и Акром Ходжаев требовали выплатить сумму, прописанную в контракте, но долгое время игроков "кормили обещаниями". В какой-то момент директор клуба, по словам жены одного из футболистов, пригласил их в офис под предлогом получения выплаты. Когда игроки пришли – их избили битами и стульями. В подтверждение этих слов жена одного из спортсменов опубликовала видео, на котором он подает заявление в полицию.

Официальные представители клуба эту информацию опровергают и отмечают, что уходя из команды, футболисты подписали документ, доказывающий отсутствие у них финансовых претензий.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan klubunda insident: Pullarını tələb edən oyunçular döyülüblər

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