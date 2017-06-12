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    Бывший футболист "Нефтчи" скончался в автомобильной аварии

    Инцидент произошел этой ночью

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Бывший футболист клуба "Нефтчи" Жонас Пессалли скончался в автомобильной аварии.

    Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня ночью в бразильском городе Куритиба. В момент аварии покойный возвращался со дня рождения. Автомобиль марки "Ауди" под управлением 26-летнего полузащитника ударился о стоящий у обочины столб. Пессалли скончался на месте происшествия. Спасатели потратили около 3 часов, чтобы извлечь его тело из машины. Находящийся рядом с ним пассажир получил травмы.

    Отметим, что Жонас Пессалли с 15 октября до конца декабря 2016 года носил форму "Нефтчи". Последним его клубом был выступающий в Бразилии в серии А клуб "Парана".

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