Иньеста официально объявил о намерении распрощаться с "Барселоной"

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним в составе сине-гранатовых.

Как сообщает Report, на проведенной пресс-конференции 34-летний футболист заявил о намерении распрощаться с клубом: "Я хочу официально объявить о своём решении покинуть клуб. Это мой последний сезон в составе "Барселоны". Я очень долго всё взвешивал и обдумывал это решение".

Отметим, что Иньеста является воспитанником "Барселоны" и дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 раз – Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза – в Суперкубке УЕФА и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.