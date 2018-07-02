Иньеста объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста после поражения от команды России в матче 1/8 финала чемпионата мира объявил о завершении карьеры в составе национальной команды.

Как передает Report, об этом сообщает championat.com.

"Это был мой последний за сборную Испании. Чудесный период моей карьеры в национальной команде подошел к концу. Прощание со сборной получилось не таким, как хотелось бы, однако в футболе так бывает", - приводит слова Иньесты championat.com.

Иньеста выступал за сборную Испании с 2006-го года. В составе национальной команды он стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.