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    Иньеста объявил о завершении карьеры в сборной Испании

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста после поражения от команды России в матче 1/8 финала чемпионата мира объявил о завершении карьеры в составе национальной команды.

    Как передает Report, об этом сообщает championat.com.

    "Это был мой последний за сборную Испании. Чудесный период моей карьеры в национальной команде подошел к концу. Прощание со сборной получилось не таким, как хотелось бы, однако в футболе так бывает", - приводит слова Иньесты championat.com.

    Иньеста выступал за сборную Испании с 2006-го года. В составе национальной команды он стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

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