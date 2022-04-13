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Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии

Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле может завершить карьеру в национальной команде.
Футбол
13 апреля 2022 г. 21:15
Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле может завершить карьеру в национальной команде.

Как передает Report, об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет встретиться с 32-летним итальянцем и обсудить этот вопрос.

Отмечается, что нападающий вряд ли изменит свое решение из-за критики в свой адрес, а также тот факт, что национальная команда второй раз подряд не смогла выйти на чемпионат мира.

Отметим, что в нынешнем сезоне Иммобиле забил 24 мяча и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Лацио» в серии А.

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