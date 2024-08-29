Илькин Вердиев: Я не применял в отношении представителя СМИ физическую силу

Аналитик азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз" Илькин Вердиев поделился с Report подробностями об инциденте с представителем СМИ, произошедшем после выездного матча 4-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Сабаила".

Аналитик азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз" Илькин Вердиев поделился с Report подробностями об инциденте с представителем СМИ, произошедшем после выездного матча 4-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Сабаила".

По словам Вердиева, когда главный тренер "Кяпаза" Адиль Шукюров общался с болельщиками на стадионе после игры, один человек начал снимать это на видео.

"Я попытался узнать, почему он это делает, на что получил грубый ответ. Я сказал, что диалог между болельщиками и тренером касается только их. Больше разговора у нас не было. Позже я узнал, что снимавший был сотрудником Профессиональной футбольной лиги ", - добавил Вердиев.

Аналитик "Кяпаза" считает решение Дисциплинарного комитета АФФА в отношение него слишком суровым.

"Я не применял в отношении представителя СМИ физическую силу. В АФФА мне сообщили, что инцидент зафиксирован камерами, но посмотреть запись с них можно только в офисе АФФА в Баку", - добавил Вердиев.

Отметим, что Дисциплинарный комитет дисквалифицировал Илькина Вердиева на 5 игр, две из них условно, а клуб “Кяпаз” был оштрафован на 4000 манатов. Испытательный срок установлен в 3 месяца.