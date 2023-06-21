Илкай Гюндоган перешел в "Барселону"

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган в ближайшее время может стать игроком Барселоны.

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган перешел из английского "Манчестер Сити" в испанскую "Барселону".

Как передает Report , об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 32-летний немец сегодня подписал контракт с каталонским клубом. Срок действия соглашения - до конца сезона-2024/25. Договор предусматривает опцию продления еще на год.

"Барселона" получила разрешение на регистрацию его трудового договора от Ла Лиги. В минувшем сезоне Гюндоган помог "Манчестер Сити" оформить исторический требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В 31 матче чемпионата страны на счету Илкая 8 голов и 5 ассистов. Его рыночная стоимость оценивается в 20 млн евро.