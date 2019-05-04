Икера Касильяса выпишут из больницы в ближайшие дни

Голкипер "Порту" Икер Касильяс будет скоро выписан из больницы, передает Report со ссылкой на "Советский спорт".

Напомним, что голкипер 1 мая перенес сердечный приступ.

Жена футболиста, журналистка Сара Карбонеро сообщила, что его уже перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Восстановление проходит хорошо - И.Касильяса выпишут в ближайшие несколько дней.

Стоит отметить, что из-за перенесенного хирургического вмешательства 37-летний вратарь может уйти из футбола.