Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди не попал в заявку команды на матчи Лиги чемпионов.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди не попал в заявку команды на матчи Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Всего в список вошли 25 футболистов: Навас, Рико, Лавалье, Летелье, Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Бернат, Мендеш, Мукиеле, Верратти, Руис, Данило, Витинья, Саншеш, Солер, Мбаппе, Неймар, Сарабиа, Месси, Экитике.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 "Пари Сен-Жермен" сыграет с итальянским "Ювентусом". Встреча состоится 6 сентября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция). Начало встречи - в 23:00 (бакинское время). Соперниками ПСЖ и "Ювентуса" по группе Н Лиги чемпионов УЕФА являются "Бенфика" и "Маккаби" из Хайфы.